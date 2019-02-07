Под Глевахой микроавтобус насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Около 7 утра на перекрестке возле села Глеваха, водитель на пассажирском микроавтобусе, пытаясь пересечь перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил пешехода, в результате чего он скончался на месте происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.
"31-летний водитель, житель Глевахи, управляя микроавтобусом, допустил наезд на 41-летнего мужчину, пытаясь пересечь перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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Установлено, что водитель прошел признание и находился в трезвом состоянии. Транспортное средство изъято и помещено на штрафплощадку. Тело погибшего направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения - ред.) Уголовного кодекса Украины. Водитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас ему судом уже избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина за рулем Kia Sorento сбил двух пешеходов.