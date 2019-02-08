У Києві поїзд збив на смерть залізничника

"Так, підтверджую", - відповіли у поліції на питання, чи збив поїзд залізничника біля станції Київ-Волинський.



За даними поліції, повідомлення надійшло вчора о 19:06. Чоловік 1986 року народження загинув на місці.



За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Наразі слідчі дії тривають.



Нагадаємо, під Глевахою мікроавтобус на смерть збив пішохода.