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У Києві поїзд збив на смерть залізничника

У Києві поїзд збив на смерть залізничника

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві біля станції Київ-Волинський поїзд збив на смерть працівника "Укрзалізниці". Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції у Києві.

"Так, підтверджую", - відповіли у поліції на питання, чи збив поїзд залізничника біля станції Київ-Волинський.

За даними поліції, повідомлення надійшло вчора о 19:06. Чоловік 1986 року народження загинув на місці.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, під Глевахою мікроавтобус на смерть збив пішохода. 

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