У Києві поїзд збив на смерть залізничника
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві біля станції Київ-Волинський поїзд збив на смерть працівника "Укрзалізниці". Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції у Києві.
"Так, підтверджую", - відповіли у поліції на питання, чи збив поїзд залізничника біля станції Київ-Волинський.
За даними поліції, повідомлення надійшло вчора о 19:06. Чоловік 1986 року народження загинув на місці.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, під Глевахою мікроавтобус на смерть збив пішохода.