В Киеве сообщили о подозрении экс-директору коммунального предприятия, который присвоил 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении экс-директору одного из столичных коммунальных предприятий по факту завладения чужим имуществом в особо крупных размерах и подделки служебных документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Установлено, что бывший чиновник, работая в должности директора коммунального предприятия, за 2006-2007 гг перевел на счета фиктивных предприятий около 5 млн гривен за предоставление ими юридических услуг, а именно представление интересов коммунального предприятия в судах различных инстанций. Однако фактически договорных отношений не было, а денежные средства были присвоены чиновником.
Почти 9 лет с момента установления обстоятельств этого преступления чиновник скрывался от правоохранительных органов. Однако принятыми мерами правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать.
14.06.2019 злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.
На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, правоохранители разоблачили в хищении государственных средств и служебном подлоге бывшего директора частного предприятия и подрядчика, которые разворовали 2,1 млн грн на ремонте саду в Печерском районе Киева.