У Києві повідомили про підозру екс-директору комунального підприємства, який привласнив 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру екс-директору одного з столичних комунальних підприємств за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та підроблені службових документів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Установлено, що колишній чиновник, працюючи на посаді директора комунального підприємства, упродовж 2006-2007 років перевів на рахунки фіктивних підприємств близько 5 млн гривень за надання ними юридичних послуг, а саме представлення інтересів комунального підприємства у судах різних інстанцій. Однак фактично договірних відносин не існувало, а грошові кошти були привласнені чиновником.
Майже 9 років з часу встановлення обставин цього злочину посадовець переховувався від правоохоронних органів. Проте вжитими заходами правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження та затримати.
14.06.2019 зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
На разі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, правоохоронці викрили на розкраданні державних коштів та службовому підробленні колишнього директора приватного підприємства і підрядника, які розкрали 2,1 млн грн на ремонті садочку у Печерському районі Києва.