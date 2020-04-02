В Киеве более двух тысяч человек протестировано на COVID-19: на исследовании еще 404 образца
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на утро, экспресс-тестами в столице протестировано уже около 2200 человек: большинство образцов обработано, еще 404 - находятся на исследовании. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано уже почти 2200 человек. Лабораторно обработано 1200 образцов, еще на исследовании в киевском лабораторном центре МОЗ Украины находится 404 образца", - заявил Кличко.
Он напомнил, что в столице начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве зарегистрировано уже 161 случай COVID-19, один человек умер.