В Киеве более двух тысяч человек протестировано на COVID-19: на исследовании еще 404 образца

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83837 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100111 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102300 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101580 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109550 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98153 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104421 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106407 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131370 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве более двух тысяч человек протестировано на COVID-19: на исследовании еще 404 образца

В Киеве более двух тысяч человек протестировано на COVID-19: на исследовании еще 404 образца

Киев  •  УНН

 • 11250 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на утро, экспресс-тестами в столице протестировано уже около 2200 человек: большинство образцов обработано, еще 404 - находятся на исследовании. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано уже почти 2200 человек. Лабораторно обработано 1200 образцов, еще на исследовании в киевском лабораторном центре МОЗ Украины находится 404 образца", - заявил Кличко.

Он напомнил, что в столице начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве зарегистрировано уже 161 случай COVID-19, один человек умер.

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