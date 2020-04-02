У Києві понад дві тисячі осіб протестовано на COVID-19: на дослідженні ще 404 зразки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на ранок, експрес-тестами у столиці протестовано вже близько 2200 людей: більшість зразків оброблено, ще 404 - знаходяться на досліджені. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні експрес-тестами у столиці протестовано вже майже 2200 людей. Лабораторно оброблено 1200 зразків, ще на дослідженні в київському лабораторному центрі МОЗ України знаходиться 404 зразки", - заявив Кличко.
Він нагадав, що в столиці розпочали тестувати всіх паціентів з діагнозом "запалення легень".
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві зареєстровано вже 161 випадок COVID-19, одна людина померла.