В Киеве подорожало масло и молоко

В частности, цены на масло выросли на 4,8%, на молоко - на 3,3%, хлеб - на 2,2%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 2%, мясо и мясопродукты - на 0,7%.

Подорожал и алкоголь и сигареты - на 0,8%.

Повысились цены на одежду и обувь - на 2,5% (1,1% и 4,5% соответственно).

Коммуналка для жителей столицы подорожала несущественно - на 0,1% за счет повышения тарифов на содержание и ремонт жилья на 1,1%.

Киевляне стали больше платить и за проезд - на 0,4%, что вызвано главным образом подорожанием топлива и масел на 1,9%.

Напомним, после подорожания газа для промышленных потребителей начнут расти и цены на продукты.