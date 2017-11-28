В Киеве подорожало масло и молоко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Киеве выросли на 1,1%. Больше всего подорожали масло, молоко, хлеб и сыр. Об этом говорится в сообщении Главного управления статистики Киева, передает УНН.
В частности, цены на масло выросли на 4,8%, на молоко - на 3,3%, хлеб - на 2,2%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 2%, мясо и мясопродукты - на 0,7%.
Подорожал и алкоголь и сигареты - на 0,8%.
Повысились цены на одежду и обувь - на 2,5% (1,1% и 4,5% соответственно).
Коммуналка для жителей столицы подорожала несущественно - на 0,1% за счет повышения тарифов на содержание и ремонт жилья на 1,1%.
Киевляне стали больше платить и за проезд - на 0,4%, что вызвано главным образом подорожанием топлива и масел на 1,9%.
Напомним, после подорожания газа для промышленных потребителей начнут расти и цены на продукты.