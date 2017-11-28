У Києві подорожчало масло і молоко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у Києві зросли на 1,1%. Найбільше подорожчали масло, молоко, хліб та сир. Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики Києва, передає УНН.
Зокрема, ціни на масло зросли на 4,8%, на молоко – на 3,3%, хліб – на 2,2%, сир та м'який сир (творог) – на 2%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,7%.
Подорожчав й алкоголь та цигарки – на 0,8%.
Підвищилися ціни на одяг та взуття – на 2,5% (1,1% та 4,5% відповідно).
Комуналка для жителів столиці подорожчала не суттєво – на 0,1% за рахунок підвищення тарифів на утримання та ремонт житла на 1,1%.
Кияни стали більше платити й за проїзд – на 0,4%, що спричинено головним чином подорожчанням палива та мастил на 1,9%.
Нагадаємо, після подорожчання газу для промислових споживачів почнуть зростати і ціни на продукти.