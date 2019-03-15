В Киеве избили журналистку

"Сообщили, что человек шел ей навстречу, возник конфликт, и он ударил ее по лицу. Женщина упала, насколько нам известно, разбила телефон, после этого он ударил ее еще раз. Прохожие вызвали полицию, мужчина сразу задержали и доставили в отделение полиции ", - отметили в полиции.



В полиции уточнили, что мужчина избил журналистку, но СМИ не назвали.



Известно, что женщина обращалась в больницу, однако значительных телесных повреждений обнаружено не было.



Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.



Как сообщал УНН, с начала года в Украине 13 раз нападали на журналистов.