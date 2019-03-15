У Києві побили журналістку

"Повідомили те, що чоловік йшов їй назустріч, виникнув конфлікт, і він ударив її по обличчю. Жінка впала, наскільки нам відомо, розбила телефон, після цього він вдарив її ще раз. Перехожі викликали поліцію, чоловіка одразу затримали і доставили до відділку поліції", - зазначили у поліції.



У поліції уточнили, що чоловік побив журналістку, але ЗМІ не назвали.



Відомо, що жінка зверталася до лікарні, проте значних тілесних ушкоджень виявлено не було.



Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловіка затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Як повідомляв УНН, з початку року в Україні 13 разів нападали на журналістів.