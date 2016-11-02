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В Киеве планируют построить два мусоросжигательных завода - КГГА

В Киеве планируют построить два мусоросжигательных завода - КГГА

Киев • УНН

 • 8904 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве планируется строительство двух мусоросжигательных заводов, при этом город будет ориентироваться на наиболее современные экологические стандарты. Об этом во время встречи с официальной делегацией японской международной компании "Marubeni" заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

"Ежегодно количество мусора в столице растет. И мы должны искать для города более безопасные и цивилизованные пути утилизации отходов. Одним из таких способов является сжигание мусора, который сегодня является едва ли не самым масштабным в Европе, где насчитывается более 400 мусоросжигательных заводов. Несмотря на сложность вопроса, город должен ориентироваться на наиболее эффективные технологии и сопровождать работу соответствующими консультациями со столичной общиной", - сказал П.Пантелеев.

Он отметил, что город планирует строительство двух заводов для сжигания мусора - на правом и левом берегах Днепра. Город уже разработал соответствующие технические и экономические показатели для создания этих объектов и готов к сотрудничеству с потенциальными инвесторами.

"Япония сегодня является одним из лидеров внедрения инновационных технологий как с позиции высокой эффективности производства, так и с позиции экологической безопасности. Последнее особенно важно для нас, когда речь идет о строительстве мусоросжигательных мощностей", - отметил П.Пантелеев.

По результатам встречи с японской стороной были переданы технические показатели и расчеты по строительству заводов.

Напомним, по оценкам экспертов, в Украине катастрофическая ситуация в экологии.

Особенно это касается сферы утилизации опасных отходов. В Украине нет ни законодательной базы, ни комплексного контроля со стороны государства.

Кроме того, по данным экологов, 95% всех бытовых отходов вместо утилизации находятся на свалках.

Как сообщал УНН, в Украине накоплено более 12 млрд тонн твердых отходов и более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, на утилизацию опасных отходов государство не выделяет средств уже три года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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