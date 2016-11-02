У Києві планують збудувати два сміттєспалювальних заводи - КМДА

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 554 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 28150 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 59039 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 73399 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 143189 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 205622 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192821 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212906 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197268 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152816 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
85 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 10089 перегляди

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

2 квітня, 20:19 • 7251 перегляди

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто

2 квітня, 20:24 • 7697 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 11729 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

2 квітня, 20:46 • 5848 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 554 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 486083 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 321085 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 382931 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 495121 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125645 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185136 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127799 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162485 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185701 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

У Києві планують збудувати два сміттєспалювальних заводи - КМДА

У Києві планують збудувати два сміттєспалювальних заводи - КМДА

Київ • УНН

 • 8905 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві планується зведення двох сміттєспалювальних заводів, при цьому місто орієнтуватиметься на найбільш сучасні екологічні стандарти. Про це під час зустрічі з офіційною делегацією японської міжнародної компанії “Marubeni” заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.

“Щороку кількість сміття у столиці зростає. І ми повинні шукати для міста більш безпечні та цивілізовані шляхи утилізації відходів. Одним із таких способів є спалення сміття, який сьогодні є чи не наймасштабнішим у Європі, де налічується понад 400 сміттєспалювальних заводів. Зважаючи на складність питання, місто орієнтуватиметься на найбільш ефективні технології і супроводжуватиме роботу відповідними консультаціями зі столичною громадою”, — сказав П.Пантелеєв.

Він зазначив, що місто планує зведення двох заводів для спалення сміття — на правому та лівому берегах Дніпра. Місто вже розробило відповідні технічні та економічні показники для створення цих об’єктів і готове до співпраці з потенційними інвесторами.

“Японія сьогодні є одним із лідерів упровадження інноваційних технологій як із позиції високої ефективності виробництва, так і з позиції екологічної безпеки. Останнє особливо важливе для нас, коли йдеться про будівництво сміттєспалювальних потужностей”, — зазначив П.Пантелеєв.

За результати зустрічі з японською стороною було передано технічні показники та економічні розрахунки щодо будівництва заводів.

Нагадаємо, за оцінками експертів, в Україні катастрофічна ситуація в екології.

Особливо це стосується сфери утилізації небезпечних відходів. В Україні немає ані законодавчої бази, ані комплексного контролю з боку держави.

Окрім того, за даними екологів, 95% усіх побутових відходів замість утилізації знаходяться на сміттєзвалищах.

Як повідомляв УНН, в Україні накопичено понад 12 млрд тонн твердих відходів і понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, на утилізацію небезпечних відходів держава не виділяє коштів вже три роки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38