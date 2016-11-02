У Києві планують збудувати два сміттєспалювальних заводи - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві планується зведення двох сміттєспалювальних заводів, при цьому місто орієнтуватиметься на найбільш сучасні екологічні стандарти. Про це під час зустрічі з офіційною делегацією японської міжнародної компанії “Marubeni” заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.
“Щороку кількість сміття у столиці зростає. І ми повинні шукати для міста більш безпечні та цивілізовані шляхи утилізації відходів. Одним із таких способів є спалення сміття, який сьогодні є чи не наймасштабнішим у Європі, де налічується понад 400 сміттєспалювальних заводів. Зважаючи на складність питання, місто орієнтуватиметься на найбільш ефективні технології і супроводжуватиме роботу відповідними консультаціями зі столичною громадою”, — сказав П.Пантелеєв.
Він зазначив, що місто планує зведення двох заводів для спалення сміття — на правому та лівому берегах Дніпра. Місто вже розробило відповідні технічні та економічні показники для створення цих об’єктів і готове до співпраці з потенційними інвесторами.
“Японія сьогодні є одним із лідерів упровадження інноваційних технологій як із позиції високої ефективності виробництва, так і з позиції екологічної безпеки. Останнє особливо важливе для нас, коли йдеться про будівництво сміттєспалювальних потужностей”, — зазначив П.Пантелеєв.
За результати зустрічі з японською стороною було передано технічні показники та економічні розрахунки щодо будівництва заводів.
Нагадаємо, за оцінками експертів, в Україні катастрофічна ситуація в екології.
Особливо це стосується сфери утилізації небезпечних відходів. В Україні немає ані законодавчої бази, ані комплексного контролю з боку держави.
Окрім того, за даними екологів, 95% усіх побутових відходів замість утилізації знаходяться на сміттєзвалищах.
Як повідомляв УНН, в Україні накопичено понад 12 млрд тонн твердих відходів і понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, на утилізацію небезпечних відходів держава не виділяє коштів вже три роки.