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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72449 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95575 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115243 просмотра

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3 марта, 11:09 • 150357 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Киеве после 11 лет реставрации открыли Андреевскую церковь

В Киеве после 11 лет реставрации открыли Андреевскую церковь

Киев  •  УНН

 • 18353 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня в Киеве после 11 лет реставрации открыли Андреевскую церковь, а со вторника, 15 декабря, церковь откроет двери для посетителей. Открытие церкви поздравил и Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Как сообщили в Офисе, еженедельно и в праздники в Андреевской церкви будут совершаться богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

"Радуюсь, что это уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись", - отметил Глава государства.

Как отмечается в сообщении, реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата. Также проведена реконструкция иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное размещение икон.

В здании установлено современное освещение. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

Андреевская церковь, расположенна на Андреевском спуске в Киеве, сооруженная по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь внесено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

Как сообщал УНН, в декабре Андреевская церковь в центре столицы станет доступна для посещения - после почти пяти лет реставрации. Открытие планируется онлайн - 12 декабря, а первая служба состоится в День святого Андрея - 13 декабря.

Напомним, в киевской Андреевской церкви будет расположено представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.

7 ноября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.

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