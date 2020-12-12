В Киеве после 11 лет реставрации открыли Андреевскую церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня в Киеве после 11 лет реставрации открыли Андреевскую церковь, а со вторника, 15 декабря, церковь откроет двери для посетителей. Открытие церкви поздравил и Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Как сообщили в Офисе, еженедельно и в праздники в Андреевской церкви будут совершаться богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.
"Радуюсь, что это уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись", - отметил Глава государства.
Как отмечается в сообщении, реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата. Также проведена реконструкция иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное размещение икон.
В здании установлено современное освещение. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.
Андреевская церковь, расположенна на Андреевском спуске в Киеве, сооруженная по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь внесено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.
Как сообщал УНН, в декабре Андреевская церковь в центре столицы станет доступна для посещения - после почти пяти лет реставрации. Открытие планируется онлайн - 12 декабря, а первая служба состоится в День святого Андрея - 13 декабря.
Напомним, в киевской Андреевской церкви будет расположено представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.
7 ноября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.