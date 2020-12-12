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У Києві після 11 років реставрації відкрили Андріївську церкву

У Києві після 11 років реставрації відкрили Андріївську церкву

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні у Києві після 11 років реставрації відкрили Андріївську церкву, а з вівторка, 15 грудня, церква відчинить двері для відвідувачів. Відкриття церкви привітав і Президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Як повідомили в Офісі, щонеділі та на свята в Андріївській церкві відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

“Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис”, — зазначив Глава держави.

Як зазначено у повідомленні, реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства видатного архітектора Бартоломео Растреллі, якому повернуто автентичне розташування ікон.

У будівлі встановлено сучасне освітлення. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.

Андріївська церква, що розташована на Андріївському узвозі у Києві, споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі у стилі бароко. Вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення, входить до складу Національного заповідника “Софія Київська”. Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.

Як повідомляв УНН, У грудні Андріївська церква у середмісті столиці стане доступна для відвідування - після майже п’яти років реставрації. Відкриття планується онлайн - 12 грудня, а перша служба відбудеться у День святого Андрія - 13 грудня.

Нагадаємо, в київській Андріївській церкві буде розташоване представництво Вселенського Патріархату для налагодження постійної комунікації.

7 листопада 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав закон про передачу в користування Вселенському патріархату Андріївської церкви в Києві.

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