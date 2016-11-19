В Киеве писали письма за освобождение крымскотатарского активиста Э.Ибрагимова

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине в десятый раз начался Марафон написания писем. Украинцы смогут написать до оккупационной власти Крыма и тех, чьи права были нарушены на аннексированном полуострове. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу AmnestyInternational.

Акция организована ко Дню прав человека правозащитниками AmnestyInternational и проходит в 200 странах мира, с помощью такой акции Марафона освобождают несправедливо осужденных, меняют репрессивные законы и помогают жертвам нарушений прав человека не сдаваться.

В этом году одним из героев украинского Марафона стал Эрвин Ибрагимов - крымсткотатарский общественный деятель, которого похитили в мае 2016 года в Крыму.

С тех пор его местонахождение неизвестно, а власть Крыма не проводит эффективного расследования.

"Сейчас де-факто власть Крыма считает, что может действовать безнаказанно, что никто не знает, что происходит на полуострове. Мы должны показать, что это не так. Вся Украина и весь мир наблюдают, и нарушения прав человека не останутся незамеченными. Именно поэтому так важно подписывать петиции и писать письма в поддержку Эрвина Ибрагимова. Он один из многих людей, чьи права были нарушены в Крыму. За его исчезновением стоит целая репрессивная система, ориентированная на борьбу с инакомыслием. Мы должны показать, что знаем, что происходит, и мы не отступим до тех пор, пока в Крыму не прекратятся нарушения прав человека ", отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Организаторы отмечают, что это уже 10-й Марафон.

В Украине, кроме Эрвина Ибрагимова, героями нынешнего марафона является Энни Альфред (Малави) Коренные народы региона Пис Ривер Вэлли (Канада), Байрам и Гияз (Азербайджан), Зейнаб Джалалян (Иран), Эрен Кескин (Турция), Йохан Тетериза, ( Индонезия) Ильхам Тохты (КНР).

"AmnestyInternational призывает людей лично приобщиться к борьбе с несправедливостью, и трудно найти более эффективный способ это сделать, чем взять ручку и написать письмо смелому активисту, чтобы выразить свою поддержку или показать кому-то из чиновников, вы следите за их работой и ждете от них действий ", - сказал Салил Шетти (Salil Shetty), генеральный секретарь AmenstyInternaitonal.

Марафон написания писем продлится с 19 ноября до 20 декабря и пройдет в более 24 населенных пунктах Украины: от Закарпатья до Донецкой и Луганской областей.

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