У Києві писали листи за звільнення кримськотатарського активіста Е.Ібрагімова

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 14115 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 28795 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 61544 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 133034 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 196645 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 189375 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210530 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196631 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151989 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152890 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.1 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182398 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119885 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 29471 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 72105 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 50580 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 474584 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 313303 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375950 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 487699 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 732310 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119891 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182403 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125363 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160375 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183600 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У Києві писали листи за звільнення кримськотатарського активіста Е.Ібрагімова

У Києві писали листи за звільнення кримськотатарського активіста Е.Ібрагімова

Київ • УНН

 • 10176 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні вдесяте розпочався Марафон написання листів. Українці зможуть написати до окупаційної влади Криму та тих, чиї права були порушені на анексованому півострові. Передає УНН з посиланням на прес-службу AmnestyInternational.

Акція організована до Дня прав людини правозахисниками AmnestyInternational і проходить у 200 країнах світу, за допомогою такої акції Марафону звільняють несправедливо засуджених, змінюють репресивні закони та допомагають жертвам порушень прав людини не здаватись.

Цього року одним з героїв українського Марафону став Ервін Ібрагімов — кримсткотатарський громадський діяч, якого викрали у травні 2016 року в Криму.

Відтоді його місце перебування невідоме, а влада Криму не проводить ефективного розслідування.

“Зараз де-факто влада Криму вважає, що може діяти безкарно, що ніхто не знає, що відбувається на півострові. Ми маємо показати, що це не так. Вся Україна і весь світ спостерігають, і порушення прав людини не залишаться непоміченими. Саме тому так важливо підписувати петиції та писати листи на підтримку Ервіна Ібрагімова. Він один з багатьох людей, чиї права були порушені в Криму. За його зникненням стоїть ціла репресивна система, орієнтована на боротьбу з інакомисленням. Ми маємо показати, що знаємо, що відбувається, і ми не відступимо доти, доки в Криму не припиняться порушення прав людини”, зазначила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Організатори відзначають, що це вже 10-й Марафон.

В Україні, окрім Ервіна Ібрагімова, героями цьогорічного Марафону є Ені Альфред (Малаві), Корінні народи регіону Піс Рівер Веллі (Канада), Байрам і Гіяз (Азербайджан), Зейнаб Джалалян (Іран), Ерен Кескін (Туреччина), Йохан Тетеріза, (Індонезія), Ільхам Тохті (КНР).

“AmnestyInternational закликає людей особисто долучитися до боротьби з несправедливістю, і важко знайти більш ефективний спосіб це зробити, аніж взяти ручку та написати лист сміливому активісту, щоб висловити свою підтримку, або показати комусь з урядовців, що ви слідкуєте за їхньою роботою та чекаєте від них дій”, — сказав Саліл Шетті (SalilShetty), генеральний секретар AmenstyInternaitonal.

Марафон написання листів триватиме з 19 листопада до 20 грудня та відбуватиметься у понад 24 населених пунктах України: від Закарпаття до Донецької та Луганської областей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85