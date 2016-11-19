У Києві писали листи за звільнення кримськотатарського активіста Е.Ібрагімова

Акція організована до Дня прав людини правозахисниками AmnestyInternational і проходить у 200 країнах світу, за допомогою такої акції Марафону звільняють несправедливо засуджених, змінюють репресивні закони та допомагають жертвам порушень прав людини не здаватись.

Цього року одним з героїв українського Марафону став Ервін Ібрагімов — кримсткотатарський громадський діяч, якого викрали у травні 2016 року в Криму.

Відтоді його місце перебування невідоме, а влада Криму не проводить ефективного розслідування.

“Зараз де-факто влада Криму вважає, що може діяти безкарно, що ніхто не знає, що відбувається на півострові. Ми маємо показати, що це не так. Вся Україна і весь світ спостерігають, і порушення прав людини не залишаться непоміченими. Саме тому так важливо підписувати петиції та писати листи на підтримку Ервіна Ібрагімова. Він один з багатьох людей, чиї права були порушені в Криму. За його зникненням стоїть ціла репресивна система, орієнтована на боротьбу з інакомисленням. Ми маємо показати, що знаємо, що відбувається, і ми не відступимо доти, доки в Криму не припиняться порушення прав людини”, зазначила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Організатори відзначають, що це вже 10-й Марафон.

В Україні, окрім Ервіна Ібрагімова, героями цьогорічного Марафону є Ені Альфред (Малаві), Корінні народи регіону Піс Рівер Веллі (Канада), Байрам і Гіяз (Азербайджан), Зейнаб Джалалян (Іран), Ерен Кескін (Туреччина), Йохан Тетеріза, (Індонезія), Ільхам Тохті (КНР).

“AmnestyInternational закликає людей особисто долучитися до боротьби з несправедливістю, і важко знайти більш ефективний спосіб це зробити, аніж взяти ручку та написати лист сміливому активісту, щоб висловити свою підтримку, або показати комусь з урядовців, що ви слідкуєте за їхньою роботою та чекаєте від них дій”, — сказав Саліл Шетті (SalilShetty), генеральний секретар AmenstyInternaitonal.

Марафон написання листів триватиме з 19 листопада до 20 грудня та відбуватиметься у понад 24 населених пунктах України: від Закарпаття до Донецької та Луганської областей.