В Киеве под колесами авто погиб 12-летний ребенок

Автопроисшествие произошло около 18:20. Следственно-оперативная группа осмотрела место ДТП, опросила очевидцев, провела первоочередные следственные действия. По предварительной информации, "Рэнж Ровер" совершил наезд на несовершеннолетнего когда тот переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм мальчик скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.