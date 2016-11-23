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У Києві під колесами авто загинула 12-річна дитина

Київ • УНН

 • 8142 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вчора у Києві на проспекті Бажана біля станції метро “Харківська” автомобіль збив 12-річну дитину, яка від травм померла. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

У Києві під колесами авто загинула 12-річна дитина

Автопригода сталася близько 18:20. Слідчо-оперативна група оглянула місце події, опитала очевидців, провела першочергові слідчі дії. За попередньою інформацією, “Ренж Ровер” скоїв наїзд на неповнолітнього, який переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Від отриманих травм хлопчик помер на місці. Наразі призначена судово-медична експертиза, обставини автопригоди встановлюються.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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