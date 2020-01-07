В Киеве во время празднования Рождества правопорядок будут обеспечивать почти 200 патрульных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве сегодня, во время празднования Рождества, правопорядок будут обеспечивать 176 патрульных. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Киева.
"От патрульных будет 176 личного состава, но есть еще и дополнительные подразделения других структур, и Нацгвардия и Главное управление Нацполиции", - сообщили в полиции.
По информации пресс-службы, в связи с большим количеством людей в общественных местах количество патрульных увеличена, по сравнению с непраздничными днями.
Напомним, в Киеве сегодня, на Рождество Христово, с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).