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5 марта, 17:33 • 113852 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117412 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 134867 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107835 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 109374 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132015 просмотра

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В Киеве во время празднования Рождества правопорядок будут обеспечивать почти 200 патрульных

В Киеве во время празднования Рождества правопорядок будут обеспечивать почти 200 патрульных

Киев  •  УНН

 • 19456 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве сегодня, во время празднования Рождества, правопорядок будут обеспечивать 176 патрульных. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Киева.

"От патрульных будет 176 личного состава, но есть еще и дополнительные подразделения других структур, и Нацгвардия и Главное управление Нацполиции", - сообщили в полиции.

По информации пресс-службы, в связи с большим количеством людей в общественных местах количество патрульных увеличена, по сравнению с непраздничными днями.

Напомним, в Киеве сегодня, на Рождество Христово, с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

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