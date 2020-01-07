У Києві під час святкування Різдва правопорядок забезпечуватимуть майже 200 патрульних
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві сьогодні, під час святкування Різдва, правопорядок забезпечуватимуть 176 патрульних. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста Києва.
"Від патрульних буде 176 особового складу, але є ще також додаткові підрозділи інших структур, і Нацгвардія і Головне управління Нацполіції", - повідомили у поліції.
За інформацією пресслужби, у зв’язку з великою кількість людей у громадських місцях кількість патрульних збільшена, у порівнянні з несвятковими днями.
Нагадаємо, у Києві сьогодні, на Різдво Христове, із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку).