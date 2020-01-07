Сьогодні у Києві у зв'язку з Різдвом змінять роботу громадського транспорту та метрополітену
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні, на Різдво Христове, із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку). Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1769, передає УНН.
“7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів”, — йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали, що 7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену “Золоті ворота”. “У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” і “Майдан Незалежності”.
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Зазначається, що на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 рух тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами:
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- тролейбуси № 6 — від Мінського масиву до ст. м. “Лук’янівська”;
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- тролейбуси № 16 — від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
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- тролейбуси № 18 — від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
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Нагадаємо, раніше Епіфаній розпочав всенічне бдіння напередодні Різдва Христового. А перед цим, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим, побажавши, аби рік був щедрим на здійснені сподівання й дива, а також, щоб запанувала злагода і настав мир у кожній родині.