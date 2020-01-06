Епіфаній привітав українців з Різдвом Христовим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим роком. Про це йдеться у відео, яке було розміщено на сторінці митрополита у Facebook, передає УНН.
“Дорогі брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас з Різдвом Христовим та Новим роком. Ці свята — не лише нагадування про давні історичні події у Віфлеємі, а нагода подякувати Господу нашому Ісусу Христу за всі його благодіяння виявлені до нас. Тож славімо в молитвах і колядках народження сина Божого, розділяючи радість у колі своєї родини та з Ближніми. Наші гарячі молитви за тих, хто святкує Різдво Христове в умовах окупації, в полоні чи несправедливому ув’язненні. Ми просимо у Господа для них підтримки та захисту. Від золотоверхого Києва з духовного осердя нашої Єдиної помісної Православної церкви України нехай лине ангельська вістка до кожної родини: “Христос народився! Славімо його!”, — сказав Епіфаній.
Нагадаємо, раніше Епіфаній провів різдвяне богослужіння. А перед цим, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим, побажавши, аби рік був щедрим на здійснені сподівання й дива, а також, щоб запанувала злагода і настав мир у кожній родині.