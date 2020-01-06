Нехай рік буде щедрим: Зеленський привітав українців з Різдвом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим, побажавши, аби рік був щедрим на здійснені сподівання й дива, а також, щоб запанувала злагода і настав мир у кожній родині. Про це йдеться у привітанні Глави держави у Facebook, передає УНН.
"Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу. Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю. Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині!" - вказав Зеленський.
Також Президент побажав усім смачної куті.
Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній проводить різдвяне богослужіння.