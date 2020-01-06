Пусть год будет щедрым: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру. Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!" - указал Зеленский.

Также Президент пожелал всем вкусной кутьи.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний проводит рождественское богослужение.