Епіфаній проводить різдвяне богослужіння
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершує різдвяне богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. Про це УНН повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію богослужіння, опубліковану на сторінці Епіфанія у Facebook.
"Звершую Всенічне бдіння напередодні свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа", - йдеться у підписі до трансляції.
Додамо, з нагоди великого свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолить урочисті богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.
Так, 6 січня 2020 року, у навечір’я Різдва Христового, з 17:00 по 19:30 відбудеться Всенічне бдіння. 7 січня 2020 року, у Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, з 10:00 до 12:30 буде Божественна літургія.
А 8 січня 2020 року о 9:00 розпочнеться Божественна літургія.