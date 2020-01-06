Епифаний проводит рождественское богослужение

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110072 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112657 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111160 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123070 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103651 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107123 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107427 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131754 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130557 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192620 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Епифаний проводит рождественское богослужение

Епифаний проводит рождественское богослужение

Киев  •  УНН

 • 26721 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершает рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию богослужения, опубликованную на странице Епифания в Facebook.

"Совершаю Всенощное бдение накануне праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", - говорится в подписи к трансляции.

Добавим, по случаю великого праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний возглавит торжественные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Так, 6 января 2020 года, в навечерие Рождества Христова, с 17:00 до 19:30 состоится Всенощное бдение. 7 января 2020-го, в Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, с 10:00 до 12:30 будет Божественная литургия.

А 8 января 2020-го в 9:00 начнется Божественная литургия.

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