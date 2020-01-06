Епифаний проводит рождественское богослужение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершает рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию богослужения, опубликованную на странице Епифания в Facebook.
"Совершаю Всенощное бдение накануне праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", - говорится в подписи к трансляции.
Добавим, по случаю великого праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний возглавит торжественные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.
Так, 6 января 2020 года, в навечерие Рождества Христова, с 17:00 до 19:30 состоится Всенощное бдение. 7 января 2020-го, в Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, с 10:00 до 12:30 будет Божественная литургия.
А 8 января 2020-го в 9:00 начнется Божественная литургия.