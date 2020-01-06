Епіфаній очолить різдвяні богослужіння у Михайлівському соборі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить різдвяні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).
"З нагоди великого свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолить урочисті богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі", - йдеться у повідомленні.
Так, 6 січня 2020 року, у навечір’я Різдва Христового, з 17:00 по 19:30 відбудеться Всенічне бдіння. 7 січня 2020 року, у Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, з 10:00 до 12:30 буде Божественна літургія.
А 8 січня 2020 року о 9:00 розпочнеться Божественна літургія.
Нагадаємо, Епіфаній у річницю отримання Томосу закликав до єднання.