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Епіфаній очолить різдвяні богослужіння у Михайлівському соборі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить різдвяні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

"З нагоди великого свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолить урочисті богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі", - йдеться у повідомленні.

Так, 6 січня 2020 року, у навечір’я Різдва Христового, з 17:00 по 19:30 відбудеться Всенічне бдіння. 7 січня 2020 року, у Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, з 10:00 до 12:30 буде Божественна літургія.

А 8 січня 2020 року о 9:00 розпочнеться Божественна літургія.

Нагадаємо, Епіфаній у річницю отримання Томосу закликав до єднання.

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