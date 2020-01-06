Епифаний возглавит рождественские богослужения в Михайловском соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавит рождественские богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).
"По случаю великого праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний возглавит торжественные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе", - говорится в сообщении.
Так, 6 января 2020 года, в навечерие Рождества Христова, с 17:00 до 19:30 состоится Всенощное бдение. 7 января 2020 года, в Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, с 10:00 до 12:30 будет Божественная литургия.
А 8 января 2020 года в 9:00 начнется Божественная литургия.
Напомним, Епифаний в годовщину получения Томоса призвал к единению.