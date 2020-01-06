Епіфаній у річницю отримання Томосу закликав до єднання

"Чому для нас отримання Томосу є таким важливим? Тому що наші багатосотлітні прагнення церковної незалежності – це не просто слова, а доведений історичний факт, який нарешті отримав всеправославне і світове визнання. Значимість та масштабність цієї події мають зрозуміти всі наші сучасники, а ми з вами, у свою чергу, є не просто учасниками, ми є співтворцями новітньої епохи в історії нашої Церкви, про яку мріяли і молили Бога багато поколінь українців", - відзначив Епіфаній.

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Він також наголосив, що отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України. "Тож рік тому ми з вами отримали довгоочікуване ствердження духовної незалежності!", - додав глава ПЦУ.

"За цей рік відбулося багато подій, всім нам довелося пройти через різні випробування, однак сьогодні бачимо, що з Божою допомогою і в поєднанні зусиль усі разом ми досягли багатьох добрих плодів. Помісна Українська Православна Церква зростає і зміцнюється, підтверджуючи свою зрілість. Ми радіємо рішенню інших Помісних Церков мати з Православною Церквою України Євхаристійне єднання та канонічне спілкування, приймаючи її як свою Церкву-Сестру. Впевнено зростає і наша велика церковна родина: збільшується кількість громад та парафій, будуються й освячуються нові храми, ми з любов’ю зустрічаємо кожного вірянина, який приходить до нашої Церкви", - вказав Епіфаній.

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"Знову і знову повторюємо заклик єднання до всіх наших братів і сестер, хто ще має сумніви щодо майбутнього шляху для Української Православної Церкви: двері помісної Церкви і наші серця відкриті для вас! Тож, усвідомлюючи відповідальність перед Богом і віруючим народом, відчуваючи любов до Церкви і до України, реалізуючи прагнення досягти заповіданої Господом Ісусом Христом єдності між одновірцями – давайте полишимо у минулому те, що нас розділяло, і будемо далі працювати разом на благо Православ’я та України як єдина помісна Українська Православна Церква!" - підсумував митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, рік тому, 6 січня 2019 року, Україна отримала Томос.