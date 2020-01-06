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Рік тому Україна отримала Томос

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Рік тому у Стамбулі відбулася церемонія передачі Томосу про автокефалію об’єднаної Православної церкви України митрополитові Київському і всієї України Епіфанію, повідомляє УНН.

Передача відбулася під час відправлення святкової літургії у храмі св. Георгія. Перед передачею Вселенський патріарх Варфоломій зачитав документ.

"Автокефальна Церква України визнає головою Святіший апостольський і патріарший Вселенський престол, як і інші Патріархи і Предстоятелі, і має разом з іншими канонічними обов’язками і відповідальностями, насамперед для збереження нашої Православної Віри неушкодженою та канонічної єдності і спілкування з Вселенським Патріархатом й іншими помісними Православними Церквами непорушними", - йдеться у документі.

На церемонії передачі Томосу також було присутнє тодішнє керівництво України.

Як повідомляв УНН, 5 січня 2019 року відбулася процедура підписання Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня 2018 року було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.

Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.

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