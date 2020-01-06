Епифаний в годовщину получения Томоса призвал к единению

"Почему для нас получение Томоса так важно? Потому что наши многовековые стремления к церковной независимости - это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец получил всеправославное и мировое признание. Значимость и масштабность этого события должны понять все наши современники, а мы с вами, в свою очередь, являемся не просто участниками, мы являемся соавторами новой эпохи в истории нашей Церкви, о которой мечтали и молили Бога многие поколения украинцев", - отметил Епифаний.

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Он также отметил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. "Поэтому год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости!", - добавил глава ПЦУ.

"За этот год произошло много событий, всем нам пришлось пройти через различные испытания, однако сегодня видим, что с Божьей помощью и в объединении усилий все вместе мы достигли многих добрых плодов. Поместная Украинская Православная Церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость. Мы радуемся решению других Поместных Церквей иметь с Православной Церковью Украины евхаристическое единение и каноническое общение, принимая ее как свою Церковь-Сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество общин и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит к нашей Церкви", - отметил Епифаний.

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"Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас! Поэтому, осознавая ответственность перед Богом и верующим народом, чувствуя любовь к Церкви и к Украине, реализуя стремление достичь завещанного Господом Иисусом Христом единства между единоверцами - давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо Православия и Украины как единая поместная Украинская Православная Церковь!" - подытожил митрополит Епифаний.

Напомним, год назад, 6 января 2019 года, Украина получила Томос.