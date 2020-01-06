У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності на честь річниці Томосу

КИЇВ. 6 січня. УНН. У церквах Православної церкви України (ПЦУ) у неділю пролунала спільна молитва вдячності за Боже благословіння та всі здобутки, які відбулися у перший рік після отримання Томосу про автокефалію. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр ПЦУ у Facebook.