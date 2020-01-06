У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності на честь річниці Томосу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У церквах Православної церкви України (ПЦУ) у неділю пролунала спільна молитва вдячності за Боже благословіння та всі здобутки, які відбулися у перший рік після отримання Томосу про автокефалію. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр ПЦУ у Facebook.
Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершив Божественну літургію в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, під час якої закликав людей не забувати про піст.
“Як старозавітне людство чекало на Обітованого Месію п’ять з половиною тисяч років, так і Церква Христова встановила п’ять з половиною тижнів посту, щоби люди, очистившись від гріховного бруду, чистими й достойними увійшли в радість величного свята Різдва Христового”, — сказав у своєму слові Предстоятель Епіфаній.
Після літургії Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив подячний молебень з нагоди річниці підписання та вручення Патріашого і Синодального Томосу про автокефалію Православної Церкви України. У цей день подячні молебні лунали в усіх храмах Православної Церкви України.
Нагадаємо, рік тому, 5 січня 2019 року, у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України. А уже 6 січня у Стамбулі відбулася церемонія передачі Томосу митрополитові Київському і всієї України Епіфанію.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня 2018 року було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.