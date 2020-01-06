В храмах ПЦУ прозвучала общая молитва благодарности в честь годовщины Томоса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В церквях Православной церкви Украины (ПЦУ) в воскресенье прозвучала общая молитва благодарности за Божье благословение и все достижения, которые произошли в первый год после получения Томоса об автокефалии. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ПЦУ в Facebook.
Предстоятель ПЦУ Епифаний совершил Божественную литургию в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева, во время которой призвал людей не забывать о посте.
“Как ветхозаветное человечество ожидало Обетованного Мессию пять с половиной тысяч лет, так и Церковь Христова установила пять с половиной недель поста, чтобы люди, очистившись от греховной грязи, чистыми и достойными вошли в радость великого праздника Рождества Христова”, — сказал в своем слове Предстоятель Епифаний.
После литургии Блаженнейший Митрополит Епифаний совершил благодарственный молебен по случаю годовщины подписания и вручения Патриашого и Синодального Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. В этот день благодарственные молебны звучали во всех храмах Православной Церкви Украины.
Напомним, год назад, 5 января 2019 года, в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. А уже 6 января во Стамбуле состоялась церемония передачи Томосу митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.