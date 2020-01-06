Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110049 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112640 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111143 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123041 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103639 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107113 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107421 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131753 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130556 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Киев  •  УНН

 • 18213 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом. Об этом говорится в видео, которое было размещено на странице митрополита в Facebook, передает УНН.

“Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Эти праздники — не только напоминание о давних исторических событиях в Вифлееме, а возможность поблагодарить Господа нашего Иисуса Христа за все его благодеяния проявленные нам. Поэтому славим в молитвах и колядках рождения сына Божьего, разделяя радость в кругу своей семьи и с ближними. Наши горячие молитвы за тех, кто празднует Рождество Христово в условиях оккупации, в плену или несправедливом заключении. Мы просим у Господа для них поддержки и защиты. От Златоверхого Киева с духовной сердцевины нашей Единой поместной Православной церкви Украины пусть несется ангельская весть в каждую семью: “Христос родился! Славим его!”, — сказал Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний провел рождественское богослужение. А перед этим, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, пожелав, чтобы год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, а также, чтобы воцарилась согласие и наступил мир в каждой семье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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