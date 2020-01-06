Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым

“Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Эти праздники — не только напоминание о давних исторических событиях в Вифлееме, а возможность поблагодарить Господа нашего Иисуса Христа за все его благодеяния проявленные нам. Поэтому славим в молитвах и колядках рождения сына Божьего, разделяя радость в кругу своей семьи и с ближними. Наши горячие молитвы за тех, кто празднует Рождество Христово в условиях оккупации, в плену или несправедливом заключении. Мы просим у Господа для них поддержки и защиты. От Златоверхого Киева с духовной сердцевины нашей Единой поместной Православной церкви Украины пусть несется ангельская весть в каждую семью: “Христос родился! Славим его!”, — сказал Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний провел рождественское богослужение. А перед этим, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, пожелав, чтобы год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, а также, чтобы воцарилась согласие и наступил мир в каждой семье.