Сегодня в Киеве в связи с Рождеством изменят работу общественного транспорта и метрополитена
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, на Рождество Христово, с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка). Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769, передает УНН.
“7 января Киев вместе с христианами восточного обряда отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие звездочетов”, — говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена “Золотые ворота”. “В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро “Крещатик”, “Контрактовая площадь”, “Почтовая площадь” и “Майдан Незалежности”.
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Отмечается, что на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:
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- троллейбусы № 6 — от Минского массива до ст. м. “Лукьяновская”;
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- троллейбусы № 16 — от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
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- троллейбусы № 18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
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Напомним, ранее Епифаний начал всенощное бдение накануне Рождества Христова. А перед этим, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, пожелав, чтобы год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, а также, чтобы воцарилась согласие и наступил мир в каждой семье.