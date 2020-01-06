Епіфаній розпочав всенічне бдіння напередодні Різдва Христового
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Напередодні Різдва Христового, 6 січня 2020 року, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Всенічне бдіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ПЦУ.
Зазначається, що Предстоятелю помісної Української Православної Церкви співслужили намісник монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт, всечесна братія Золотоверхої обителі та запрошене духовенство.
“За богослужінням Його Блаженство виголосив Різдвяне послання. Під час полієлею Блаженнійший владика помазував присутніх освяченим єлеєм”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що завтра, 7 січня, Митрополит Епіфаній звершить в кафедральному соборі Православної Церкви України святкову Божественну літургію.
Нагадаємо, раніше Епіфаній провів різдвяне богослужіння та привітав з Різдвом Христовим. А перед цим, Президент України Володимир Зеленський також привітав українців зі святом, побажавши, аби рік був щедрим на здійснені сподівання й дива, а також, щоб запанувала злагода і настав мир у кожній родині.