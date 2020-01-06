Епифаний начал всенощное бдение накануне Рождества Христова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Накануне Рождества Христова, 6 января 2020 года, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил Всенощное бдение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ПЦУ.
Отмечается, что Предстоятелю поместной Украинской Православной Церкви сослужили наместник монастыря архиепископ Вышгородский Агапит, всечестная братия Золотоверхой обители и приглашено духовенство.
“За богослужением Его Блаженство произнес Рождественское послание. Во время полиелея Блаженнейший владыка помазывал присутствующих освященным елеем”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что завтра, 7 января, Митрополит Епифаний совершит в кафедральном соборе Православной Церкви Украины праздничную Божественную литургию.
Напомним, ранее Епифаний провел рождественское богослужение и поздравил с Рождеством Христовым. А перед этим, Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил украинцев с праздником, пожелав, чтобы год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, а также, чтобы воцарилась согласие и наступил мир в каждой семье.