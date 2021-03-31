В Киеве одну школу полностью закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице одну школу полностью закрыли на карантин. Все коммунальные детские сады работают. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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"Напомню, что после каникул ученики 5-11 классов учатся дистанционно. Школу сегодня посещают ученики 1-4 классов. Полностью закрыли на карантин одну школу - в Шевченковском районе столицы", - сообщил Кличко.
Детали
По его словам, из-за случаев вируса на дистанционном обучении сегодня 163 младших класса в 82 школах города. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 482. Также болеют более 580 педагогов.
Детские сады в столице работают. Временно закрыли 271 группу в более 170 садах. Наполненность детей в садиках - почти 46 процентов.
"Подчеркну: мы сейчас следим за ситуацией. И в учебных, и воспитательных заведениях. И вообще за динамикой заболевания, и госпитализаций. Если ситуация не улучшится, городская власть будет вынуждена ввести более строгие ограничения. Речь идет о работе садов и школ, общественного транспорта. Потому что мы говорим о жизни людей, я хочу, чтобы это поняли все те, кто без необходимости катается по городу, ходит без маски. те, кто игнорирует правила. А потом у нас стоят очереди из скорых под больницами и умирают до 40 больных ежесуточно! Как еще объяснить, чтобы люди поняли, что их пытаются уберечь?", - подчеркнул Кличко.
Дополнение
Кличко сообщил, что в столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1100 человек. Умерли 35 больных. Киев разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом.