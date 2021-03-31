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У Києві одну школу повністю закрили на карантин

У Києві одну школу повністю закрили на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці одну школу повністю закрили на карантин. Усі комунальні дитячі садочки працюють. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Цитата:

"Нагадаю, що після канікул учні 5-11 класів навчаються дистанційно. Школу сьогодні відвідують учні 1-4 класів. Повністю закрили на карантин одну школу – в Шевченківському районі столиці", – повідомив Кличко.

Деталі

За його словами, через випадки вірусу на дистанційному навчанні сьогодні 163 молодших класи у 82 школах міста. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 482. Також хворіють понад 580 педагогів.

Дитячі садочки у столиці працюють. Тимчасово закрили 271 групу в понад 170 садках. Наповненість дітей у садочках – майже 46 відсотків.

"Підкреслю: ми зараз слідкуємо за ситуацією. І в навчальних та виховних закладах. І загалом за динамікою захворювання та госпіталізацій. Якщо ситуація не покращиться, міська влада буде змушена запровадити більш суворі обмеження. Йдеться про роботу садочків та шкіл, громадського транспорту. Бо ми говоримо про життя людей! Я хочу, щоб це зрозуміли всі ті, хто без нагальної потреби катається містом, ходить без маски. Ті, хто ігнорує правила. А потім у нас стоять черги зі швидких під лікарнями і помирають до 40 хворих щодоби! Як іще пояснити, щоб люди зрозуміли, що їх намагаються вберегти?", – наголосив Кличко.

Доповнення

Кличко повідомив, що у столиці коронавірус за минулу добу виявили в 1100 людей. Померли 35 хворих. Київ розгортає додаткові ліжка для хворих на коронавірус.

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