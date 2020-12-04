В Киеве нет серьезных проблем с загрязнением воздуха - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На сегодня в Киеве не наблюдается серьезных проблем с загрязнением воздуха, все в пределах предельно допустимых концентраций. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
"Данные, которые размещаются в интернете, - им доверять нельзя. Они непонятно на каких устройствах, какими методами, на каких подходах все эти оценки делают. Есть государственная система, которая обеспечивает контроль атмосферного воздуха в Украине. Она состоит из 129 пунктов, в Киеве их 16. И в Киеве никаких серьезных проблем с загрязнением атмосферного воздуха нет, есть достижения предельно допустимых концентраций, но достижения отмечается каждый день. Высоким загрязнением атмосферного воздуха считается загрязнения, что достигает 5 и более предельно допустимых концентраций, таких вещей у нас нет", - отметил Кульбида.
В то же время сервис ІQАir показывает высокий уровень загрязнения в столице, в частности высокий уровень указан на проспекте Науки и вблизи него.
Добавим, что уже второй день подряд в социальных сетях распространяют информацию и скриншоты о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Киеве.
Напомним, жители Киева обратились к столичной власти из-за проблемы чрезвычайно загрязненного воздуха в городе.
Как ранее сообщал Кульбида, что интенсивность загрязнения воздуха в промышленных городах растет.