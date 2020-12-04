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У Києві немає серйозних проблем із забрудненням повітря - Укргідрометцентр

У Києві немає серйозних проблем із забрудненням повітря - Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 13866 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Станом на сьогодні у Києві не спостерігається серйозних проблем із забрудненням повітря, все у межах гранично допустимих концентрацій. Про це у коментарі кореспонденту УНН розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“Дані, які розміщуються в інтернеті, — їм довіряти не можна. Вони незрозуміло на яких приладах, на яких методах, на яких підходах всі ці оцінки роблять. Є державна система, яка забезпечує контроль атмосферного повітря в Україні. Вона складається зі 129 пунктів, у Києві їх 16. І у Києві ніяких серйозних проблем із забрудненням атмосферного повітря немає, є досягнення гранично допустимих концентрацій, але досягнення відмічається кожен день. Високим забрудненням атмосферного повітря вважається забруднення, яке досягає 5 і більше гранично допустимих концентрацій, таких речей у нас немає”, — зазначив Кульбіда.

Водночас сервіс ІQАir показує високий рівень забруднення у столиці, зокрема найвищий рівень вказаний на проспекті Науки та поблизу нього.

Додамо, що вже другий день поспіль у соціальних мережах поширюють інформацію та скріншоти про високий рівень  забруднення атмосферного повітря у Києві.

Нагадаємо, жителі Києва звернулися до столичної влади через проблему надзвичайно забрудненого повітря у місті.

Як раніше повідомляв Кульбіда, що інтенсивність забруднення повітря у промислових містах зростає.

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