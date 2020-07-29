В Киеве назвали количество новорожденных в День крещения Руси-Украины

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101300 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110420 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115289 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 147560 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115576 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 139686 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103845 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102782 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105053 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102271 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киеве назвали количество новорожденных в День крещения Руси-Украины

В Киеве назвали количество новорожденных в День крещения Руси-Украины

Киев  •  УНН

 • 19337 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Киеве в День крещения Руси-Украины, вчера, родилось более 100 детей, большинство из них - девочки. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Так, по информации КГГА, в Киеве 28 июля родилось 110 детей, среди них 56 девочек и 54 мальчика.

Напомним, 28 июля Митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время литургии в Свято-Михайловском Златоверхом соборе поздравил украинцев с 1032-летием крещения Киевской Руси-Украины.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает крещения Киевской Руси-Украины "поворотным" моментом для украинской истории.

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