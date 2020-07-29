В Киеве назвали количество новорожденных в День крещения Руси-Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Киеве в День крещения Руси-Украины, вчера, родилось более 100 детей, большинство из них - девочки. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
Так, по информации КГГА, в Киеве 28 июля родилось 110 детей, среди них 56 девочек и 54 мальчика.
Напомним, 28 июля Митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время литургии в Свято-Михайловском Златоверхом соборе поздравил украинцев с 1032-летием крещения Киевской Руси-Украины.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает крещения Киевской Руси-Украины "поворотным" моментом для украинской истории.