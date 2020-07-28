Хрещення Київської Русі-України стало поворотним моментом для нашої історії - Шмигаль

"Хрещення Київської Русі-України стало поворотним (моментом - ред.) для нашої історії. Рівноапостольний князь Володимир Великий приніс на київські землі християнство, що стало основою наших духовних та культурних традицій. Ця знаменна подія задала вектор розвитку нашого народу на тисячоліття вперед. Бажаю, щоб духовна міць ніколи не згасала й наповнювала всіх нас незламною вірою в мирну та непереможну Україну", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають річницю з дня хрещення Київської Русі князем Володимиром у 988 році.

Як повідомлялося раніше в УНН, ПЦУ та УПЦ не проводитимуть ходу до річниці Хрещення Русі.