У Києві назвали кількість новонароджених у День хрещення Русі-України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Києві у День хрещення Русі-України, вчора, народилося понад 100 дітей, більшість з них - дівчатка. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Так, за інформацією КМДА, у Києві 28 липня народилося 110 дітей, серед них 56 дівчаток та 54 хлопчики.
Нагадаємо, 28 липня Митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час літургії у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі привітав українців з 1032-ю річницею хрещення Київської Русі-України.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає хрещення Київської Русі-України "поворотним" моментом для української історії.