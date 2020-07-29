У Києві назвали кількість новонароджених у День хрещення Русі-України

Так, за інформацією КМДА, у Києві 28 липня народилося 110 дітей, серед них 56 дівчаток та 54 хлопчики.

Нагадаємо, 28 липня Митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час літургії у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі привітав українців з 1032-ю річницею хрещення Київської Русі-України.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає хрещення Київської Русі-України "поворотним" моментом для української історії.