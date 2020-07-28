Епіфаній привітав українців з Днем хрещення Русі-України

"Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю усіх вас з визначною подією для УПЦ і всього українського народу – 1032 річницею хрещення Русі-України. Зміст та вагомість цієї події можемо порівняти із значенням для кожного з нас особисто прийняття хрещення", - сказав Епіфаній.

Сьогоднішня літургія була присвячена також дню пам’яті Святого Рівноапостольного князя Володимира. Божественну літургію провели у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Її очолював Блаженніший Митрополит Епіфаній.



Окрім представників ПЦУ, були присутні й парафіяни, які перебували у масках, але через скупчення людей соціальної дистанції не дотримувалися. Після завершення літургії в соборі молебень буде відбуватися біля пам’ятника святому рівноапостольному князеві Володимиру на Володимирській гірці.

Нагадаємо, 28 липня відзначають День хрещення Київської Русі — України і водночас вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі.

Хрещення Київської Русі-України відзначається згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року.

Як повідомляв УНН, ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу до 1032 річниці Хрещення Київської Русі. Зазначалося, що в обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину.