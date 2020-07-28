Епифаний поздравил украинцев с Днем крещения Руси-Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время литургии в Свято-Михайловском Златоверхом соборе поздравил украинцев с 1032 годовщиной крещения Киевской Руси-Украины, передает корреспондент УНН.
"Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с выдающимся событием для УПЦ и всего украинского народа - 1032 годовщиной крещения Руси-Украины. Содержание и значимость этого события можем сравнить со значением для каждого из нас лично принятие крещения", - сказал Епифаний.
Сегодняшняя литургия была посвящена также дню памяти Святого Равноапостольного князя Владимира. Божественную литургию провели в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Ее возглавлял Блаженнейший Митрополит Епифаний.
Кроме представителей ПЦУ, присутствовали и прихожане, которые находились в масках, но из-за скопления людей социальная дистанция не соблюдалась. После завершения литургии в соборе молебен будет происходить возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке.
Напомним, 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.
Крещение Киевской Руси-Украины отмечается согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года.
Как сообщал УНН, ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход к1032 годовщине Крещения Киевской Руси. Отмечалось, что в обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина.