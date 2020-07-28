Епифаний поздравил украинцев с Днем крещения Руси-Украины

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13095 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100260 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105143 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131388 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109899 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130160 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101865 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104380 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Епифаний поздравил украинцев с Днем крещения Руси-Украины

Епифаний поздравил украинцев с Днем крещения Руси-Украины

Киев  •  УНН

 • 18860 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время литургии в Свято-Михайловском Златоверхом соборе поздравил украинцев с 1032 годовщиной крещения Киевской Руси-Украины, передает корреспондент УНН.

"Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с выдающимся событием для УПЦ и всего украинского народа - 1032 годовщиной крещения Руси-Украины. Содержание и значимость этого события можем сравнить со значением для каждого из нас лично принятие крещения", - сказал Епифаний.

Сегодняшняя литургия была посвящена также дню памяти Святого Равноапостольного князя Владимира. Божественную литургию провели в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Ее возглавлял Блаженнейший Митрополит Епифаний.

Кроме представителей ПЦУ, присутствовали и прихожане, которые находились в масках, но из-за скопления людей социальная дистанция не соблюдалась. После завершения литургии в соборе молебен будет происходить возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке.

Напомним, 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.

Крещение Киевской Руси-Украины отмечается согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года.

Как сообщал УНН, ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход к1032 годовщине Крещения Киевской Руси. Отмечалось, что в обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина.

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