В Киеве написали самое длинное письмо Святому Николаю
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Посетители самой большой в Украине "Резиденции Святого Николая", действовавшей в Большой Лаврской колокольни в новогодние праздники, написали Святому письмо длиной более 35 метров, передает корреспондент УНН.
"Проект длился в течение 32 дней. За это время взрослые и дети, которые посещали резиденцию, могли написать на одном большом листе свои пожелания к Святому Николаю. Я читал эти пожелания. Они все хорошие. И чаще всего встречается слово "мир", - рассказал представитель национального проекта Книги Рекордов Украины Игорь Пидчибий.
По его словам, общая длина письма составила 35,5 м, а ширина - 53 см.
Во время регистрации рекорда, которая состоялась в Лаврской колокольни, также было сообщено о том, что мальчик с инвалидностью, который тоже принял участие в написании письма и попросил у Святого Николая ноутбук, получит желанный подарок.