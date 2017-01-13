У Києві написали найдовший лист Святому Миколаю

“Проект тривав протягом 32 днів. За цей час дорослі і діти, які бували у резиденції, могли написати на одному великому листі свої побажання до Святого Миколая. Я читав ці побажання. Вони всі добрі. І найчастіше всього зустрічається слово “мир”, – розповів представник національного проекту Книги Рекордів України Ігор Підчібій.

За його словами, загальна довжина аркушу сягнула 35,5 м, а ширина – 53 см.

Під час реєстрації рекорду, яка відбулася у Лаврській дзвіниці, також було повідомлено про те, що хлопчик з інвалідністю, який теж взяв участь у написанні листа і попросив у Святого Миколая ноутбук, отримає омріяний подарунок.