В Киеве на ремонте диагностического центра разворовали 3,6 млн грн: подозрения получили четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Четырем лицам в Киеве сообщили подозрение за хищение 3,6 млн грн на ремонте диагностического центра. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Киевская городская прокуратура, информирует УНН.
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"В рамках расследования хищения средств, выделенных на ремонт Консультативно-диагностического центра в Киеве, сообщено о подозрении руководителям трех подрядных компаний и предпринимателю, осуществлявшему технадзор на этом объекте", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, подрядные организации были привлечены к выполнению строительных работ в коммунальном некоммерческом предприятии "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района города Киева. В частности, подрядчики осуществляли ремонт инженерных сетей, водоснабжения и канализации, внутренней электропроводки и отопления.
По данным прокуратуры, должностными лицами этих предприятий в акты выполненных работ были внесены ложные сведения об объемах и видах выполненных работ, а физическим лицом-предпринимателем, который осуществлял технический и авторский надзор за строительством, эти акты были утверждены. Судебно-экономическая экспертиза, как указано, подтвердила ущерб, нанесенный территориальной общине на сумму почти 3,6 миллиона гривен.
Действия руководителей организаций квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, а действия предпринимателя, который осуществлял технический надзор - по ч. 2 ст. 367 УК Украины.
Добавим
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается. Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР Киева.
Напомним
В последнее время правоохранители устраивают обыски в том числе в департаментах КГГА, указывая на возможные нарушения в деятельности киевской власти. Недавно столичные правоохранители устроили обыск в Департаменте образования КГГА - из-за нецелевого использования средств столичного бюджета и возможного их присвоения.