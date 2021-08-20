У Києві на ремонті діагностичного центру розікрали 3,6 млн грн: підозри отримали четверо осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Чотирьом особам у Києві повідомили підозру за розкрадання 3,6 млн грн на ремонті діагностичного центру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Київська міська прокуратура, інформує УНН.
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“У межах розслідування розкрадання коштів, виділених на ремонт Консультативно-діагностичного центру у Києві, повідомлено про підозру керівникам трьох підрядних компаній та підприємцю, який здійснював технагляд на цьому об’єкті”, — сказано у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, підрядні організації були залучені до виконання будівельних робіт у комунальному некомерційному підприємстві “Консультативно-діагностичний центр” Святошинського району міста Києва. Зокрема, підрядники здійснювали ремонт інженерних мереж, водопостачання та каналізації, внутрішньої електропроводки та опалення.
За даними прокуратури, службовими особами цих підприємств до актів виконаних робіт були внесені неправдиві відомості щодо обсягів та видів виконаних робіт, а фізичною особою-підприємцем, який здійснював технічний та авторський нагляд за будівництвом, ці акти були затверджені. Судово-економічна експертиза, як вказано, підтвердила збитки, завдані територіальній громаді, на суму майже 3,6 мільйона гривень.
Дії керівників організацій кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а дії підприємця, який здійснював технічний нагляд — за ч. 2 ст. 367 КК України.
Додамо
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває. Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР Києва.
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