У Києві на ремонті діагностичного центру розікрали 3,6 млн грн: підозри отримали четверо осіб

ukru
17 березня, 19:38 • 106338 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140785 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 201939 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 166496 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 162985 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 183081 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151751 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159643 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176292 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221980 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 72399 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 64216 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 57334 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 53067 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 87381 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 201926 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 172971 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 269111 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 264908 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 392602 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 71360 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 78956 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 76096 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104798 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114609 перегляди
Актуальне
У Києві на ремонті діагностичного центру розікрали 3,6 млн грн: підозри отримали четверо осіб

У Києві на ремонті діагностичного центру розікрали 3,6 млн грн: підозри отримали четверо осіб

Київ • УНН

 • 20060 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Чотирьом особам у Києві повідомили підозру за розкрадання 3,6 млн грн на ремонті діагностичного центру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ​​Київська міська прокуратура, інформує УНН.

Цитата:

“У межах розслідування розкрадання коштів, виділених на ремонт Консультативно-діагностичного центру у Києві, повідомлено про підозру керівникам трьох підрядних компаній та підприємцю, який здійснював технагляд на цьому об’єкті”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, підрядні організації були залучені до виконання будівельних робіт у комунальному некомерційному підприємстві “Консультативно-діагностичний центр” Святошинського району міста Києва. Зокрема, підрядники здійснювали ремонт інженерних мереж, водопостачання та каналізації, внутрішньої електропроводки та опалення.

За даними прокуратури, службовими особами цих підприємств до актів виконаних робіт були внесені неправдиві відомості щодо обсягів та видів виконаних робіт, а фізичною особою-підприємцем, який здійснював технічний та авторський нагляд за будівництвом, ці акти були затверджені. Судово-економічна експертиза, як вказано, підтвердила збитки, завдані територіальній громаді, на суму майже 3,6 мільйона гривень.

Дії керівників організацій кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а дії підприємця, який здійснював технічний нагляд — за ч. 2 ст. 367 КК України.

Додамо

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває. Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР Києва.

Нагадаємо

Останнім часом правоохоронці влаштовують обшуки у тому числі у департаментах КМДА, вказуючи на можливі порушення у діяльності київської влади. Нещодавно столичні правоохоронці влаштували обшук у Департаменті освіти КМДА — через нецільове використання коштів столичного бюджету і можливого їх привласнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами